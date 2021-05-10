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Selfie çeken kızın cep telefonu çalındı! Genç kız hayatının şokunu yaşadı

Son dakika haberine göre Adana’da selfie (öz çekim) yapan genç kızın cep telefonu çalındı. Kapkaççıyı kovalayan genç kız telefonunu çalan hırsızı yakalayamadı. O anlar kameralara yansıdı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:48
Selfie çeken kızın cep telefonu çalındı! Genç kız hayatının şokunu yaşadı
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Son dakika haberine göre Adana’nın Seyhan ilçesinin Yenibaraj Mahallesi’nde Büşra (23) ve Emine Ölker (21) kardeşler kaldırımda cep telefonları ile selfie (öz çekim) yaparken bir kişi genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Ölker kardeşler hırsızın peşinden uzun bir süre koştular fakat kapkaççıyı yakalayamadılar. Cep telefonu alarak koşan hırsız bir apartmanın bahçesinden atlayarak uzaklaştı. Genç kızlar telefonu alıp kaçan adamı yakalayamadı fakat o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Polise giderek şikayette bulunan kardeşler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğini harekete geçirdi.  Güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından kapkaççının kimliği belli oldu. Zanlı Kenan P. (34) tespit edilirken Seyhan ilçesinde evine baskın düzenlenen 34 yaşındaki adamın evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Kenan P.’den çalınan telefon geri 23 yaşındaki Büşra Ölker’e teslim edildi.


Son Güncelleme: 10.05.2021 13:48
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Anahtar Kelimeler:
AdanaCep TelefonuKapkaççıSelfie
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