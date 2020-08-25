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Selden dolayı Giresun'da mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

AFAD'ın yaptığı açıklamada selden dolayı mahsur kalan 172 vatandaşımızın kurtarıldığı bildirildi.

25 Ağustos 2020 Salı 19:58
Selden dolayı Giresun'da mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
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Giresun'da meydana gelen sel felaketinde çok sayıda ev işyeri harap olurken birçok yol çöktü.Tüm Giresun ve çevre şehirlerin yardımı ile kurulan 522 kişilik ekip ve 690 araçlık müdahaleler ile mahsur kalan 172 kişi kurtarıldı.

Kapana birçok köy yolunun 92’si açılırken 63 köy ve 7 mahallenin elektrikleri verildi.


Hasar analiz çalışmaları sürerken iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Kaybolan vatandaşlar için arama çalışmaları devam ederken bölgede iyileştirme çalışmaları son sürat devam ediyor.



Son Güncelleme: 25.08.2020 19:58
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SelGiresun
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