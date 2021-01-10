Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp ile ilgili açıklama!

Baykar firmasının teknik müdürü olan Selçuk Bayraktar, Mark Zukerberg’in sahibi olduğu ve Whatsaap’ta ki bilgilerin Facebook ile veri paylaşımının zorunlu haline getirdiği yeni güncelleme ilgili açıklamalarda bulundu.

Whatsapp’ı kullandığını ve yeni güncelleme sonrasında uygulamayı kullanmayacağını belirten Selçuk Bayraktar ‘Whatsapp’ı siliyoruz’ etiketi ile yaptığı paylaşım ile merak edilmeye başlandı.

Açıklamalarında ‘Whatsapp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BIP Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram Signal kullanalım’ dedi.