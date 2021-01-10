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Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp ile ilgili açıklama!

Baykar firmasının teknik müdürü olan Selçuk Bayraktar'ın Whatsapp ile ilgili yaptığı açıklamalar merak edilmeye başlandı. Yeni güncelleme sonrasında verilerin Facebook ile paylaşılmasına karşı olduğunu belirten Selçuk Bayraktar aynı zamanda kendi kullandığı mesajlaşma uygulamasını da paylaşan Bayraktar merak edilmeye başlandı.

10 Ocak 2021 Pazar 02:27
Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp ile ilgili açıklama!
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Baykar firmasının teknik müdürü olan Selçuk Bayraktar, Mark Zukerberg’in sahibi olduğu ve Whatsaap’ta ki bilgilerin Facebook ile veri paylaşımının zorunlu haline getirdiği yeni güncelleme ilgili açıklamalarda bulundu.

Whatsapp’ı kullandığını ve yeni güncelleme sonrasında uygulamayı kullanmayacağını belirten Selçuk Bayraktar ‘Whatsapp’ı siliyoruz’ etiketi ile yaptığı paylaşım ile merak edilmeye başlandı.

Açıklamalarında ‘Whatsapp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BIP Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram Signal kullanalım’ dedi.



Son Güncelleme: 10.01.2021 02:27
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Anahtar Kelimeler:
Selçuk BayraktarWhatsAppAçıklama
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