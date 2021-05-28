Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı dava karara bağlandı!

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferansı ile duruşma salonuna bağlanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlaması ile yargılandığı dava karara bağlandı. Uzun süredir cezaevinde yatan Demirtaş, dava gününü bekledi ve hakime açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, davanın politik olduğunu savunurken eskiden söylediği söz üzerine açılan dava sonucunda şu sözlere açıklık getirdi. Demirtaş, "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak" sözlerinden dolayı açılan dava sonucunda ‘hukuk önünde’ söylediğine değindi.

Mahkeme eski HDP başkanı Demirtaş'a "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken HDP parti milletvelilleri ve birçok kişi sert tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ise eşinin davası sonrası resmi twitter üzerinde paylaştığı yazısı tepkilere sebep olurken adalet sistemini eleştirdi.