Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor

Antalya'da il merkezinde bulunan bir sitenin yan tarafında bulunan boş bir arazi uyuşturucu bağımlılarının kullanım alanı oldu. Kimseyi umursamadan istedikleri gibi davranan madde bağımlıları gece gündüz demeden uyuşturucu kullanan ve şırıngaları birbirlerine vuran gençler yüzünde site sakinleri çocuklarını tek başına okula dahi gönderemediklerini belirterek bu durma çözüm arıyor.

Antalya Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bir binanın ve içerisinde kalan madde bağımlıların gündeme geldiği boş binanın kapatılması ile bina karşısında bulunan boş araziyi mesken alan bağımlılar bu alanı kullanmaya başladırlar. Gece gündüz ayrımı yapmadan bu boş araziye gelen bağımılar kimseye aldırış etmeden burada uyuşturucu kullanıp alem yapıyorlar. Mahalleli bu duruma tepkili sürekli polise şikâyet edilen bağımlılar polis ekiplerinin araziyi boşaltmasından bir süre sonra tekrar araziye gelip burada vakit geçirmeye devam ediyorlar.

ŞIRINGAYI BOYNUNA SAPLADI

Araziye bir çok bağımlının geldiğinden bahseden site sakinleri aynayla boyunlarına uyuşturucu enjekte ettiklerinden ve yoldan geçen kimseye aldırış etmediklerini dile getirdi.

ÇOCUKLARI BİLE UMURSAMIYORLAR

Bağımlılar arazi yanında bulunan çocuk parkında oynayan çocukları umursamadan madde kullanımına devam ettikleri arazide bulunan taş altlarında uyuşturucu madde sakladıkları ve aynı yerlerden kullanmak için uyuşturucu aldıkları söyleniyor.

SİTE SAKİNLERİ BIKMIŞ DURUMDA

Arazi yanında bulunan site sakinleri bu durumdan oldukça rahatsız madde bağımlı olan gençleri uyararak bağırarak uzaklaşmaya çalıştıkları halde bir çare bulamadılar.

Antalya’nın merkezinde bulundukları halde caddede yürümeye dahi çekindiklerinden bahseden site sakinleri çocuklarını balkona dahi çıkarmamakta ve tedirgin olduklarını ifade ettiler.

Can ve Mal güvenliklerinin olmadığını söyleyen site sakinleri bir çok yere şikayette bulundukları halde bir sonuç alamadıklarını eklediler.

"UYUŞTURUCU KULLANIMI VE FUHUŞ VAR"

Site sakinleri uyuşturucu yanında fuhuş olaylarının da yaşandığını artık psikolojilerinin bozulduğundan bahsederken korkusuzca uyuşturucu alarak birbirlerine şırıngalar ile uyuşturucu enjekte ettiklerini bölgede kurdukları yataklarda uyuduklarını herkese korku saldıklarını söyleyerek yardım çığlıklarının duyulmasını istediler.