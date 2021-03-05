Şehitlerimiz üşümesin diye ceketini örttü

iline bağlı olanilçesinde dün akşam saatlerinde bütün ülkeyi yasa boğan büyük bir acı haber geldi. Bingöl’den havalanan askeri helikopter Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı bir köyde kaza geçirdi. Helikopterin düşmesi sonucu tam 11 tane vatan evladı şehit oldu. Bu acı haberi duyan bölge sakinleri kazanın olduğu bölgeye akın akın gitmeye başladı. Bölgeye giden köylülerden Davut Bikeç, orada bulunan askerlere şehitlere üşümesinler diye üstündeki ceketi çıkarıp verdi. Olayı yorumlayan Davut bey, bir askerin kolonun sıkışmış olduğunu, onu sıkışmış olduğu yerden çıkararak rahatlattıklarını, iki tane yaralı olan askeri de kendi çabalarıyla kurtardıklarını ifade etti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ülkemize baş sağlığı dileriz.