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Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
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Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!

Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Er Sedat Sorgun’un cenaze töreni sırasında gergin anlar yaşadı. Şehit yakını olduğunu belirten bir adam Meral Akşener'in gönderdiği çelengi görünce sinirlenerek parçalamaya çalıştı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:50
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
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Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde bulunan Gara'da terör örgütü PKK tarafınca alıkonulup şehit edilen 13 Türk vatandaşından birisi olan Er Sedat Sorgun'un cenazesi, memleketi Erzurum'da defnedildi.

Cenaze namazından önce şehidin yakınlarından biri, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gönderdiği çelengi gördükten sonra tepki gösterdi.

"Bunu kaldırın"

Çelengi kırmak için hareket eden yaşlı adam, 

"Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar. Buna niye müsaade ediyorsunuz. Bunu kaldırın."

 Şeklinde konuşarak tepkisini gösterdi.

Yaşlı adam, çevrede bulunan yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalıştı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
ŞehitMeral Akşener
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