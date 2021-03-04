Şehit Korgeneral Osman Erbaş’a veda

Son dakika haberine göre bugün Bingöl'den havalanan helikopterde kaza sonucu 11 asker şehit düştü. 2 askerimiz ise yaralı olarak bulundu. Şehitlerden Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak taziyede bulundu. Recep Tayyip Erdoğan vatanımıza türlü fedakarlık da bulurum hizmet eden Korgeneral Osman Erbaş’ın kötü bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyleyerek Şehit komutana Allah'tan rahmet ve acılı ailesine sabırlar ve başsağlığı diledi.
Devlet Bahçeli, Ali Yerlikaya gibi birçok siyasetçi de Osman Erbaş için Twitter hesaplarından paylaşımlar yaptı.
Son Güncelleme: 04.03.2021 23:59