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Şehit Korgeneral Osman Erbaş’a veda

Bitlis'ten gelen şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bingöl'den havalanan askeri helikopter kaza yaptı. Yaptığı kaza sonucunda 11 asker maalesef şehit oldu.

04 Mart 2021 Perşembe 23:59
Şehit Korgeneral Osman Erbaş’a veda
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Son dakika haberine göre bugün Bingöl'den havalanan helikopterde kaza sonucu 11 asker şehit düştü. 2 askerimiz ise yaralı olarak bulundu. Şehitlerden Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak taziyede bulundu. Recep Tayyip Erdoğan vatanımıza türlü fedakarlık da bulurum hizmet eden Korgeneral Osman Erbaş’ın kötü bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyleyerek Şehit komutana Allah'tan rahmet ve acılı ailesine sabırlar ve başsağlığı diledi.

Devlet Bahçeli, Ali Yerlikaya gibi birçok siyasetçi de Osman Erbaş için Twitter hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Selçuk Bayraktar Şehit komutan hakkında şu konuşmayı yaptı: ‘’Şehit Osman Erbaş ile 2010'da yine vatani görevimi yaparken Doğubeyazıt'ta tanıştım. Onunla beraber birçok keşifte bulunduk. Kendisi mütevazi, karakterli, herkesin gönlünde taht kurmuş bir komutandı. Her zaman çok iyi bir dost olduk. Milli insansız hava araçlarımızın gelişimin de bize çok yardımcı oldu. Yurdumuzda ve dünya çapında insansız hava araçlarının şu an bulunduğu konuma gelmesin de önemli bir payı var. Teknofest’i beraber gezip gençlerin bilgisini artıracak şeyler yapmıştı.’’



Son Güncelleme: 04.03.2021 23:59
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ŞehitBitlis
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