Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8 operasyonunun bilançosu açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabından Şınak Beytüşşebbap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ‘’Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8’’ operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.
Operasyonun bilançosu
Şınak Beytüşşebap #Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen, Şehit J.Yb. Yarbay Songül Yakut-8 Operasyonunda;
-41 tüp,
-2 jeneratör,
-12 EYP düzeneği,
-1 av tüfeği,
-100 m. infilaklı fitil ve çok sayıda örgütsel malzeme/yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/QYEe7upKw1— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 13, 2020
Son Güncelleme: 13.09.2020 17:40