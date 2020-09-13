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Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8 operasyonunun bilançosu açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8 operasyonunun bilançosu açıklandı. Operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda teçhizata el konuldu.

13 Eylül 2020 Pazar 17:40
Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8 operasyonunun bilançosu açıklandı
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Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabından Şınak Beytüşşebbap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ‘’Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8’’ operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.

Operasyonun bilançosu



Son Güncelleme: 13.09.2020 17:40
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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıSon Dakika
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