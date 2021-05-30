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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in eşinden yürekleri yakan haykırış..

Ağrı Doğubayazıt'ta katıldığı 'Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Keleş'in eşi Pınar Keleş'in ise eşinin arkasından haykırışı yürekler yaktı.

30 Mayıs 2021 Pazar 21:55
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in eşinden yürekleri yakan haykırış..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sürdürülen Eren-15 Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Doğubayazıt'ta devam eden operasyonda PKK terör örgütüyle girdiği çatışmadan ağır yaralı olarak kurtulan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü.

Şehit Hüseyin Keleş için önce Ağrı'da bir askeri tören düzenlendi. Daha sonra şehidin naaşı memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit Keleş'in cenazesi Türk Bayrağına sarılı olarak Keçiören ilçesinde yaşayan baba ocağına getirilerek helallik alındı. Daha sonra cenaze Ahmet Hamdi Akseki Camiine götürüldü ve burada cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte tüm kuvvet komutanları katıldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin'in de hazır bulunduğu şehit cenazesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'da vardı.

Şehit Hüseyin Keleş'in annesi babası ve eşi Pınar Keleş ile birlikte şehidin 9 yaşındaki oğlu Deniz Arda ile 1.5 yaşındaki oğlu Güney Alp'de törende yer aldılar. Kılınan öğle namazı sonrası Türk Bayrağına sarılı cenaze jandarmaya ait cenaze aracına konuldu ve Bağlum Mezarlığına doğru yola çıktı. Şehit Hüseyin Keleş'in eşi Pınar Keleş, eşinin arkasından  'Ne olur gitme, gidersen geri gelmezsin' diye ağlarken 'İn arabadan, ne olur in' diye haykırarak gözyaşlarına boğuldu.


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin KeleşŞehitAnkaraCenaze Töreni
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