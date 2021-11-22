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Şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenaze namazını imam babası kıldırdı!

Trabzon'da şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenazesi düzenlenen bir törenle Samsun’a gönderildi. Şehidin imam olan babası İlyas Ceylan ise en zor babalık görevini şehit oğlunun cenaze namazını kıldırarak yerine getirdi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 19:38
Şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenaze namazını imam babası kıldırdı!
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Trabzon'da trafik/asayiş ekiplerinden polis memuru Yusuf Ceylan, 'dur' ihtarında bulunduğu 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Ceylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit polis memuru Yusuf Ceylan için Trabzon Valiliği önünde bir tören düzenlendi ve şehidin naaşı, memleketi Samsun'a gönderildi. Sabah saatlerinden Alaçam ilçesindeki baba ocağına götürülen şehidin evinden helallik alındıktan sonra cenaze, Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'ne getirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından ise cemaate namazı şehidin imam olan babası İlyas Ceylan kıldırdı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın izni ile cübbesini giyen ve oğluna son görevini yerine getiren baba İlyas Ceylan, oğlunun cenaze namazını kıldırdıktan sonra tabuta sarılıp ağladı.

Şehit polis memuru Yusuf Ceylan’ın cenazesine eşi Havva ile kızları Elif Sena, Eslem ve Melih Nare gözyaşı dökerken annesi Hamide'nin feryatları yürekleri dağladı. Şehidin naaşı,  Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'nden alınarak Göçkün Mahalle Mezarlığına getirildi ve burada defnedildi.


Son Güncelleme: 22.11.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
şehit Polis MemuruYusuf CeylanCenazeIlyas CeylanImam
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