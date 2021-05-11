Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri için kısıtlamalardan muaf olacak

Türkiye yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle kısıtlamalar ile Ramazan Bayramına girerken, İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramında uygulanacak olan kısıtmal ile ilgili olarak son dakika açıklaması geldi.

Şehit aileleri kısıtlamadan muaf

Bakanlık son dakika olarak 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgede şehit ailelerinin, Ramazan Bayramının ilk günü ve arefe günü şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelgeye göre şehit aileleri yarın ve Ramazan Bayramının ilk günü şehitlik ziyaretleri için kısıtlamalardan muaf olacak ve diledikleri saatlerde şehitlikleri ziyaret edebilecekler.

Ayrıca genelgede Valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacağıda açıklandı.