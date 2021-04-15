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Şehirlerarası seyahat için alınan yeni kısıtlamalar için kontroller başladı

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde izin belgesi olmadan hususi araçlarla şehirlerarası seyahat yasağı kontrolleri Eskişehir’de başladı. Yapılan kontrollerde seyahat eden kişilerden izin belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:05
Şehirlerarası seyahat için alınan yeni kısıtlamalar için kontroller başladı
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Salı günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında korona virüs salgının artması ile alınacak yeni tedbirler ile kısmı bir kapanma dönemi başladı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan ek tedbirler ve salgının boyutunun daha fazla artmaması için alınacak önlemler bugün 19:00’ da başladı. Alınan tedbirler ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması aynen devam ederken hafta içi uygulanana 21:00 sonrasında dışarı çıkma kısıtlaması geri çekilerek 19:00’a alındı. Alınan bu karar ile toplu sahur ve iftarların önüne geçilmiş oldu. Bu tedbirlere ek olarak şehirlerarası seyahate de sınırlama getirildi. Kısıtlamanın olduğu saatlerde özel araçlar ile şehirlerarası yolculuklara çıkmak yasaklanırken önlem olması amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Kontrol noktalarında seyahat eden yolcuların kimlik kontrolleri ve seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Öte yandan Eskişehir’de gerçekleştirilen ilk kontrollerde araç kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde şehirlerarası yolculuk yapanların seyahat izin belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Seyahat belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
Seyahat KısıtlamasıKontrol
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