Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi ? Gözler kabinede

Mart ayında başlayan normalleşme ile son günlerde vaka sayılarının 55 binleri geçmesiyle birlikte hükümet harekete geçti.

Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında bugünde kabine toplanacak ve vaka sayıları, yüz yüze eğitim, tam kapanma gibi konuları karara bağlayıp, kamuoyuna açıklama yapılacak.

Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

sonrasınra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameların karşısında açıklama yapması bekleniyor. Kabinenin gündemine gelecek olan bir başka konu ise şehirler arasıuygulaması olacak.

Geçtiğimiz kabine toplantısında gündeme gelmeyen şehirler arası seyahat yasağı uygulaması bu toplantıda kabine üyelerinin görüşeceği önemli konulardan birisi olacak. Gelen bilgilere göre Bilim kurulununda tavsiyesiyle belirli bir süre şehirler arası seyahat yasağının gelmesi muhtemel görünüyor. Konunun bu akşam kabine toplantısında ele alınıp, karara bağlanması ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kafe ve Restoranlar açık mı?

Öte yandan restoran , kafe vb gibi mekanların ramazan ayında sadece paket servis olarak hizmet vereceği, kesinlik müşteri kabul etmeyeceği bir önceki kabine toplantısında karara bağlanmıştı.