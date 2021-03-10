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Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında otobüs yolculukları ile ilgili bazı kurallar getirilirken normalleşmeye geçiş uygulamalarında yeni kararlar da alındı. Alınan yeni kararda kısıtlama sürecinde konulan yüzde 50 doluluk sınırlaması kaldırıldı.

10 Mart 2021 Çarşamba 12:23
Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı
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Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele kapsamında salgının hızının düşürmek amacıyla şehirler arası otobüs yolculuklarında yüzde 50 doluluk şartı getirilmişti. Normalleşme kapsamında ise yolculuklar ile ilgili otobüslerde uygulanan o yasak kaldırıldı. Alınan yeni karar göre otobüsler bundan sonra ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi kadar yolcu kabul edebilecekler.

 

Pandemi sürecinde iç turizmde canlanmanın önünü açacak olan yeni kararla ilgili açıklamada bulunan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, geçtiğimiz yıl 8 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamındaki kapasite kısıtlaması kaldırıldığını ve yolcuların otobüslere HES kodu kontrolü yapılarak alınacağını söyledi. Yıldırım açıklamasında ayrıca, otobüslerde tüm kontrollerin ve yapıldığı Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde tüm tedbirlerin uygulandığını ifade etti.



Son Güncelleme: 10.03.2021 12:23
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