Şehirler arası otobüs yolculuklarında yüzde 50 indirim kampanyası!

Koronavirüs salgınının çıkmasıyla birlikte şehirler arası yolcuklarda yüzde 50 yolcu kısıtlaması devreye alınmıştı. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte bu kısıtlama İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Mart tarihinde yayımlanan bir genelgeyle kaldırıldı. Alınan bu kararın ardından şehirler arası yolculuk yapan otobüsler tam kapasite ile yolcu taşımayı beklerken koronavirüs riskini göze alamayan bir çok kişi ulaşımda özel araçlarını kullanmaya devam ettiler.

Seyahat firmaları ise tam kapasite yolcu taşımaya yönelik kampanyalar sunarak yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Bu uygulamalar hakkında bilgiler veren TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası yolculuklarda bir çok vatandaşın yanındaki yolcunun riskli olabileceği endişesi ile otobüs taşımacılığına yönlenmediğini söyleyerek bu endişelerin giderilmesi için firmaların yeni bir kampanya başlattığını belirtti.

Otobüs firmalarının yolcularına güvenli seyahat sunmaları açısından yan koltukları boş bir şekilde imkan tanınacağını belirten Yıldırım, yolcuların yanındaki koltuğu bedelin yüzde 50'sini ödeyerek sahip olabileceği söyledi. Yapılan kampanyalar içinde ayrıca birlikte seyahat eden aile fertlerine de yüzde 20 oranında bir indirim sunulacağını ifade etti.

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