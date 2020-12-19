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Şehir tabelalarında tasarruf kararı! Nüfus ve rakım bilgileri kaldırılıyor

Karayolları'ndan 81 il ve 911 ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan şehir tabelalarında nüfus ve rakım bilgilerini kaldırmaya başladı. Bu uygulama ile her yıl nüfus rakamlarının değişmesiyle oluşan büyük masrafın önüne geçilmesi planlanıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 10:31
Şehir tabelalarında tasarruf kararı! Nüfus ve rakım bilgileri kaldırılıyor
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Türkiye genelinde 81 il giriş çıkışları ile 911 ilçede bulunan tabelalarda değişikliğe gidiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan yeni kararla birlikte tabelalarada bulunan nüfus ve rakım bilgileri kaldırılarak sadece şehir ve ilçenin ismi yer alacak.

Her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilerde değişen nüfus sayımında tabelalar üzerinden yapılan değişikliklerde oluşan masrafların önüne geçmek için yapılacak olan değişiklik ilk olarak Eskişehir, Ankara, Kütahya ve Bursa'da bulunan 3 tabelada uygulandı.

Eskişehir tabelasında daha öncesinde yer alan "Nüfusu: 872000" ve "Rakım 788" bilgileri kaldırılırken yeni tabelada sadece "Eskişehir" yazısı görülüyor.

TABELA DEĞİŞİKLİĞİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE DÜŞTÜ

Şehir giriş-çıkış tabelaları üzerinden nüfus ve rakım bilgileri kaldırılması kararı sosyal medyanın gündemine düşerken değişiklik yapılan illerde yeni düzenlenen tabelaların fotoğrafları paylaşıldı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 10:31
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Anahtar Kelimeler:
şehir TabelalarıNüfus Rakım BilgileriKaldırma Kararı
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