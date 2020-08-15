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Şehir ortasında cinsel taciz

İstanbul'da Ataşehir'de yürüyüş yolunda akşam yürüyüşüne çıkan S.H. turist rehberliği yaptığı öğrenilen Mert Berkan B. adlı şahsın cinsel saldırısına uğradı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:22
Şehir ortasında cinsel taciz
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İstanbul’da akşam saatlerinde Ataşehir’de bir yürüyüş yolunda gerçekleşen olayda saat 19:00 civarlarında yürüyüşe çıkan 31 yaşındaki S.H. adlı bayan yürüyüş yaparken karşı yönden koşarak gelen 57 yaşındaki Mert Berkan B.‘nın yanından geçerken kalçasına dokunmasına şaşırdı ve yanlışlıkla olmuştur diye yoluna devam etti.  


Aradan  geçen 10-15 dakika sonra Mert Berkan B. Adlı şahıs genç kadına arkadan yaklaşarak kendine doğru çekerek cinsel organı yaklaşacak şekilde kendine bastırmış ardında da hem göğüne hem de bacaklarına dokunmaya çalıştı. Yaşadığı taciz sonrasında korkan genç kadın Mert Berkan B.’yi hızla iterek olay yerinden kaçmış ve tacizci şahıs tarafından takip edilmiş. S.H. adlı genç kadın bir restorana girip durumu anlatarak yardım istemiş ve restoran çalışanlarının tacizci adamı sıkıştırmalarıyla polise teslim ettiler.

Mert Berkan B. Polis tarafından gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 15.08.2020 13:22
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Anahtar Kelimeler:
AtaşehirCinsel Taciz
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