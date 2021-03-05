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Şehidimiz Osman Erbaş kimdir?

Dün gece Bitlis’te yaşanan helikopter kazası sonrasında 11 askerimiz şehit oldu. Bitlis’te şehit olan askerler arasında Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da vardı. Vatandaşlarımız Osman Erbaş’ın kim olduğunu merak ediyor.

05 Mart 2021 Cuma 11:42
Şehidimiz Osman Erbaş kimdir?
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Dün akşam saatlerinde Bitlis’in Tatvan ilçesinden tüm Türkiye’yi yasa boğan acı bir haber geldi. Askeri helikopterin kaza yapması sonucu helikopterde bulunan 11 askerimiz şehit olurken, iki askerimiz kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Kazada şehit olan askerlerimiz arasında Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da vardı. Vatandaşlarımız Osman Erbaş’ın kim olduğunu merak ediyor. Osman Erbaş 1962 yılında Yozgat’a bağlı Yerköy ilçesinde dünyaya geldi. Kara harp okulundan 1983 yılında mezun olan Erbaş, Kara Harp Akademisinden de 1997 yılında mezun oldu. Ayrıca 2000 yılında da Silahlı kuvvetler akademisi mezunudur. Sonrasında birçok kademede yükselen Erbaş, 15 Temmuz 2016 tarihindeki Fetö’nün hain darbe girişiminde darbecilere karşı mücadelenin en önemli sembollerinden birisi olmayı başardı. Erbaş’a Allah’tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:42
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Anahtar Kelimeler:
Osman ErbaşHelikopter Kazası
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