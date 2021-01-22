Seferlerde yeni uygulama! Metrobüs tabelasındaki kodlar kaldırılıyor

Megakent İtanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metrobüs seferlerinde yeni döneme geçiliyor. Metrobüs hattı otobüslerinin tabelalarında yapılan güncelleme ile var olan kodlar kaldırılıp yerlerine hangi istasyona gidecekse o istasyonun adı yazacak. Söz konusu uygulamaya 26 Ocak Salı günü geçilecek.

İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve vatandaşlara daha rahat bir hizmet sunmak amacı ile hat üzerindeki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında ise yeni sefer planlaması kararı alındı. Buna göre metrobüslerin günlük kat ettiği mesafesi 18 bin kilometre daha artırıldı. Merobüslerin aktarma duraklarında yaşanan karışıklıkları önlemek ve aktarma işleyişlerini daha hızlı getirmek için de metrobüsün tabelalarında güncelleme yapılmasına karar verildi.

Metrobüs yolcularının en çok kullandığı 34AS ve 34BZ kodlarının kaldırılması ile ilgili verilen kararda bu kodların yerine Metrobüsün hangi istasyona gidecekse o istasyonun adı yazılması uygun görüldü. Buna göre; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ ile Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları otobüslerin artık tabelalarında yazacak. İETT'nin sunduğu yeni uygulama ise 26 Ocak Salı günü başlatılacak.