Sedat Peker'in yayınladığı 7. video sonrasında 2020 yılında Venezuela'da peynir kaplarına saklanan kokain haberi yeniden gündem oldu

Sedat Peker, yayınladığı 7. Videosunda kokain ticaretinin yeni adresinin Venezuela olduğunu iddia etti. Peker’in bu iddiası sonrasında sosyal medyada 2020 yılının Mayıs ayında Venezuela’da peynir kapları içinde yakalanan kokainler tekrardan gündem oldu.

Ne olmuştu?

Sedat Peker ne dedi?

Türkiye, Venezuela’dan içerisinde peynirin de yer aldığı binlerce ton tarım ile gıda ürünü ithal etme kararını çıkarmıştı. Venezuela’dan 0 gümrük ile ithali yapılacak ürünler içinde üretimi Türkiye’de yapılan taze peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu da olacak şekilde çok sayıda ürünün yer alması dikkat çekmişti. Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin ithal edilmesi ise tepkilere neden olmuştu.

Sedat Peker, yayınladığı yedinci videosunda şu ifadeleri kullandı; “Bu kokainle ilgili hikayenin gerçeğini anlatayım. Önceden Kolombiya üzerinden geliyordu, en son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması, çünkü Amerika uyuşturucuyla mücadelede çok baskın karakter devamlı üstlerinde, orada sistemi devam ettiremeyeceklerini anlayınca 800 km Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden yeni adres. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Eski Başbakanımız Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım Bey. Bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı, Şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var Venezuela’nın en büyük limanı."