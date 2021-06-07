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Sedat Peker'in videosunda bahsettiği Emniyet Müdürü "Suat" kim?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı son videosunda Emniyet Müdürü “Suat” ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Peker’in iddiaları sonrasında Emniyet Müdürü “Suat” kim sorusu internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:08
Sedat Peker'in videosunda bahsettiği Emniyet Müdürü
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Suç örgütü lideri Sedat Peker paylaştığı son videosunda Mehmet Ağar’la ilgili yeni suçlamalar yaparken Muğla Emniyet Müdürü “Suat” ismini de sık sık geçirdi. Peker, yaptığı son paylaşımında Mehmet Ağar’ı mazot kaçakçılığı ile suçladı.

Derin Mehmet, marina yönetimini bırakmakla bu işler olmaz sözlerini kullanan Peker, Ağar’ı; seninle oğlunun üstünde olan, Mübariz’den gasp ettiğin, marinada bulunan mak petrolüde Mehmetçik Vakfı’na bağışla derken bunları yapmazsa yaptırdığı mazot kaçakçılığı dosyasını açacağını söyledi.

Peker paylaşımında, Derin Mehmet’in ekibiyle birlikte mazot kaçakçılığı yaptığını ve Muğla Emniyet Müdürü Suat’ın bunu seyrettiğini iddia etti. Peker’in Suat diye bahsettiği kişi, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu’dur.

Süleyman Suat Dilberoğlu kim?

1967’de Kocaeli’nde dünyaya gelen Dilberoğlu, 1985’te Polis Koleji’ni, 1989’da da Polis Akademisi’ni bitirerek, Komiser Yardımcısı rütbesi ile mesleğe adım atmıştır.

Teşkilatta birçok birimde farklı rütbeler ile görev yapan Dilberoğlu, en son Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünü yaptığı sırada, 19 Eylül 2019 tarihli ve 2019’320 sayılı karanameyle Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:08
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