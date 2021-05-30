Sedat Peker'in videolarında bahsettiği kitaplar ne anlatıyor?

Hakkında “organize suç örgütü lideri” olduğu gerekçesi ile soruşturma başlatılan Sedat Peker, bu duruma karşı tepkisini yayınladığı videolarla dile getirmeye devam ediyor. Sedat Peker, birçok konuya değindiği videolardan sekizincisini de yayınladı. Peker’in videolarında en çok dikkat çeken nokta ise bahsettiği kitaplar oldu. Peki, Peker’in alıntı yaptığı kitaplar ne anlatıyor? İşte detaylar…

Mario Puzo – Aile

Bu kitapta başarılı yazar Mario Puzo, aile nedir hakkındaki görüşünü tarihin en büyük suç ailelerinden biri olan Borgialar üzerinden anlatmaktadır. Mario Puzo, bu sorunun cevabını (aile nedir?) ilk önce bir dönem çok satılan ve filmlere konu olan unutulmaz “Baba” romanında da eke almıştı. Burada Corleona ailesini yaratmış ve kan bağı kavramını baştan tanımlamıştır. Daha sonra aradan on yıl geçmesinin ardından bu konuya ilişkin en son görüşlerini ise İtalyan tarihinin en büyük suç aileleri arasında yer alan Borgiaları anlattığı “Aile” kitabında işlemiştir. Kitapta şöyle bir kısım geçmektedir:

Alexander, “Biz bir aileyiz,” dedi çocuklarına. “Bir ailenin sadakati her şeyden ve herkesten önce gelmelidir. Birbirimizden haberdar olmalıyız, birbirimizi korumalıyız ve en önemlisi de birbirimize bağlı olmalıyız. Çünkü eğer bu sorumluluğu şerefimizle yerine getirirsek, asla mağlup olmayız. Ama eğer bu sadakatte bir tereddüdümüz olursa, hep beraber mahvoluruz.”

Mario Puzo – Omerta

Bu kitap Puzo’nun son başyapıtıdır. Kitap, adını ise örgüt üyelerinin onurunun simgesi olan ‘suskunluk yasası’ndan almaktadır. Kitabın bahsettiği konu şöyledir; New York’un mafya liderlerinden Raymonde Nisane bir suikaste uğrar. Nisane, 'Merhamet kötü bir alışkanlıktır. Sahip olmadığımız güçler için hak iddia etmektir ve kurbana karşı işlenen affedilemez bir suçtur.' düşüncesine sahiptir ve bu düşünce doğrultusunda hareket eder. Şimdi ise yaşama karşı merhametli olmama sırası kendi yerine geçmesi için yetiştirdiği yeğeni Astorre’ye geçmiştir. Ama Bab Nisane'in katili kimdir? Mafya liderlerinin çoğunu hapse atan FBI ajanı Kurt Cilke mi? Bir türlü köşeye sıkıştırılamayan bir başka Mafya lideri Timmona Portella mı? Uluslararası karanlık ilişkilerin bir numaralı adamı diplomat Marriano Rubio mu? Yoksa bilinmeyen başka güçler mi? Ne var ki, 'Omerta Yasası' yürürlüktedir. Hem de her yerde.

Mark Winegardner – Baba’nın Dönüşü

Bir dönem edebiyat dünyasına damga vuran “Baba” eserinin devamının yazılması için Random House yayınevi 2002 senesinde yazar araştırmaya başladı. Uzun bir araştırma sonrasında, tarihi detayları yaratıcı tarzda kullanabilecek, şehir yaşamının değişken tasvirini yapabilecek, edebiyat tarzı başarılı bir roman yazarı olan Mark Winegardner’i seçtiler. BU yazar, Mario Puzo’nun yarattığı efsane karaktere yeni bir enerji getirdi kitap başarıya ulaştı. Winegardner, bu kitapta Corleone ailesinin Soğuk Savaş dönemindeki hikayesini anlattı ve Amerika’nın en önemli suç destanının eksik olan parçalarını tamamladı.

Mario Puzo – Aptallar Erken Ölür

Mike Marqusee – Hayırsız Peygamber Bob Dylan

Mario Puzo, mafyanın dünyası olan yeraltı dünyasını “Baba” romanı ile efsaneye dönüştürmüştü. Başarılı yazar bu kitabı ile de okuyucuyu pırıltılı hayatlarla ünlü Las Vegas ve Hollywood’a götürmüştür. Bakara ve yirmi bir masaları, kumarhaneyi dolandıran krupiyeler, havalandırmadan gelen saf oksijenle ayakta kalan ihtiraslı kumarbazlar, ‘ökse’ kadınlar, ‘yaşlı kurt’ kumarhane müdürleri; film yapımcıları, Hollywood yıldızları, Beverly Hills hayatı. Ve romanın ana karakteri ‘dejenere’ bir kumarbaz olan ‘Sihirbaz’ Merlyn.

Bu kitipta, Mark Marqusse dünya müziğinin en başarılı isimlerinden bir olan, sesi ve yazdığı şarkı sözleri ile aykırı bir protest sanatçısı haline gelen Bob Dylan’ı tüm yönleri ile anlatmıştır. Kitapta yalnızca Dylan’ın kişiliğine ya da şiirlerine yer verilmemiş aynı zamanda Amerikan tarihine, zenci ve sol hareketleri tarihine de yer verilmiştir. 68 kuşağında yaşayanların çektiği sıkıntılara da değinilmiştir.

Isaac Deutscher – Troçki

Bu kitap, sosyalist önder Troçki’nin çağımızın en büyük devrimini silah kullanmadan nasıl yaptığını, ardından zafer kazanan ama zırhının altında ezilen silahlı bir komutan oluşunu ve devamında ise sürgün yılları ile ölümünü konu almaktadır.

Mümin Sekman – Her Şey Seninle Başlar

Sekman, bu kitapta insanların neler yapabileceğini, kendilerini nasıl değiştireceklerini anlatmaktadır. Kitabın özet kısmında şu ifadeler yer almaktadır: Çaresizlik öğrenilmiştir. Başarılı olmak da öğrenilebilir. Sende sandığından fazlası var! Gelebileceğin en iyi yerde değilsin. Yeni bir hayat için gereken, yeni bir akıldır. Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur. Rüzgârı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren! Seyirci koltuğundan sıkıldıysan, sahneye çık. Zirvede her zaman bir kişiye daha yer var. Başkaları yapabildiyse, sen de yaparsın. Her şey seninle başlar! Hayatta ya tozu dumana katarsın, ya da tozu dumanı yutarsın. Seçim senin!

Oral Çalışırlar – Hz. Ali

Çalışırlar, bu kitapta bir demokrasi ve aynı zamanda inanç sorunu olarak çözme kavuşmayı bekleyen Aleviliği konu edinmiştir. İslam'ın kuruluş yıllarını ve o dönemde ortaya çıkan fikir akımları ile örgütlenmeleri, 'uzun yıllar sürecek bir muhalefet geleneğinin ilk temsilcisi' olan Hz. Ali'nin yaşamı bağlamında incelemektedir. Çalışlar, 'Ezilenlerin unutulmaz önderi' olarak adlandırdığı Hz. Ali'nin, kitleler tarafından büyük bir aşk'la sevilmesinin sosyolojik, psikolojik arka planını anlatıyor.

Dostoyevski – Ezilmiş ve Aşağılanmışlar

Dostoyevski bu kitabı on yıl süren kürek mahkumiyeti ve sürgün cezasından sonra kaleme almıştır. Kitap, ilk kez Dostoyevski’nin kardeşi ile çıkardığı Zaman dergisinin 1861 yılı Ocak ayı sayısında yayımlanmıştır. Kitap, 7 sayı boyunca bu dergide yayınlamıştır. Ezilmiş ve Aşağılanmışlar, Dostoyevski’nin duygusal bir melodram ile kendi kişisel hikayesini birleştirdiği ilk büyük eserdir. Bu kitabı diğerlerinden ayıran özellik ise Vanya’nın Dostoyevski’ye çok benzeyen bir yazar olmasıdır. Başarılı yazar Dostoyevski, kendi gençliğinden çıkardığı birçok ayrıntıyı zekice ve anlayışlı bir dille Vanya üzerinden anlatmıştır.

Yılmaz Özdil – Son Cüret

Özdil’in bu kitabı 12 senede yazdığı söylenmektedir. Kitabın tanıtımında şunlar yazmaktadır: “ Şişlideki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı. Gaz lambasının cılız ışığı, odayı hayal meyal aydınlatıyordu.Altı kişiydiler.Üzerine harita yayılmış masanın etrafında, ayaktaydılar.Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar. Hayat onları hep mecbur bırakmıştı. Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun günyüzü görmemişlerdi, Çanakkaleden Trablusa, Yemenden Sinaya, Balkanlardan Kafkaslara vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı. Ve neticede, işte bu daracık odaya sıkışmışlardı.Uzuuun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı.Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı. Ulusun kader anıydı. Söylenecek ne varsa söylenmişti.Söz bitmişti.O çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu dolaştı.Vakit tamam dedi... Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir. Anadoluya geçiyoruz.”