Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?

Asıl adı ‘Fools Die’ kitabı olan Aptallar Erken Ölür kitabı Sedat Peker tarafından ülkemizde merak edildi. The Godfather kitabını yazan ünlü yazar Maria Puzo’nun kaleminden çıkan roman binlerce kişinin merak ettiği kitaplar arasında yer aldı. İlk basımı 2017 yılan çıkan kitap Las Vegas ve Hollywood’da yer alıyor.





Kitabın konusu sihirbazlar ve kumarlar arasında yer alıyor. Krupiyeler kumarhaneyi dolandırarak gelen ihtiyar kişilerin odak noktası oluyor. Film yapımcıları Hollywood yıldızları Beverly Hills hayatını konu alırken kumarbaz olan Sihirbaz Merlyn yer alıyor. Kitap binlerce kişi tarafından beğenilirken sürükleyici konusu ile sevilen macera kitapları arasında yer alıyor.

Mario Puzo kimdir?

Mario Gianluigi Puzo, 15 Ekim 1920 yılında New York'ta doğan Amerikalı romancı ve senaristtir. Ünlü yazar The Godfather romanı ve filmi ile ünlenirken suç, mafya tarzı konuları ele alıyor. 1969 zamanında risk alarak farklı kitaplar yazan yazar Puzo, o dönemler geniş kitleye ulaşamadı. 1972 sırasında Paramount adlı film stüdyosu ile anlaşan Puzo, The Gotfather sineması için uğraşlar verdi. Tüm dünyada birinci sırada yer alarak adını duyuran film Hollywood’un gözde sineması arasında yer aldı. Yazar kitaplarında Karamazov Kardeşler ile çeşitli alıntılar yapan Puzo, icilyalı, Last Don, Omerta, Dördüncü K, Ana gibi önemli yapıtlara imzasını atarak yazarlık kariyeri güçlendi.





1999 senesinde Godfather 4 bölümünü çalışmalarını sürdürürken yazarın hayatını kaybetmesi üzerine çekilmedi. Bu sayede Mark Winegardner tarafından Godfather Retuns (Baba Döndü) ve Godfather Revenges (Baba'nın intikamı) adıyla Baba serisine devam edildi. 2 Temmuz 1999 yılında New York’ta ölen başarılı sanatçının kitapları merak edildi. İşte Maria Puzo’nun kitapları

