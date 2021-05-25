Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker serbest bırakıldı

Son dönemlerde içişleri Bakanı Süleyman Soylu ile alakalı yayınlamış olduğu YouTube videoları ve yazmış olduğu yazılar nedeniyle gündemden düşmeyen, gündemdeki yerini sağlam bir şekilde koruyor. Süleyman Soylu tarafından operasyona tabi tutulduğunu ifade eden Sedat Peker, Süleyman Soylu‘nun hakkında çok çarpıcı iddialarda bulunuyor.

Özellikle Süleyman Soylu‘nun kendini yakından tanıdığını, kendisine istemediği halde koruma tahsis ettiğini ve aralarında çok samimi ilişki bulunduğunu itiraf etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’in yapmış olduğu bu iddiaların tümünü reddetti. Son olarak Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle Muğla’nın Fethiye ilçesinde emniyet mensupları tarafından gözaltına alındı. Yapılan Soruşturmalar kapsamında bir tane ruhsatsız tabanca bulunduran Atilla Peker gerekli incelemelerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.