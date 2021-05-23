Sedat Peker'in iddialarına yanıt veren Binali Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım'ı savundu!

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın uyuşturucu ticareti ile ilgili güzergahın değişmesi için Venezuela’ya gittiğini öne sürmesiyle ilgili yaptığı paylaşımın ardından Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Binali Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’ya maske ve test kiti dağıtmaya gittiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığına gelerek burada bir basın açıklamasında bulundu. Sedat Peker'in paylaştığı bir videoda oğluna yönelik iddialara yanıt veren Yıldırım, haklarında söylenilen tüm iddiaları kabul etmedi ve Peker'i iftira atmakla suçladı.

Oğlu Erkan Yıldırım ile ilgili öne sürülen iddiaların kesinlikle iftira olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, söylentileri şiddetle reddettiklerini ve kendilerinin uyuşturucuyu yan yana getirilmenin mümkün olmadığını belirtti. Yıldırım açıklamasının devamından oğlunun Venezuela gittiğini fakat bahsedildiği gibi Ocak ayında değil geçtiğimiz yıl Aralık ayında gittiğini söyledi. Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den orada bulunan ihtiyaç sahiplerine test kitleri ve maskeler götürdüğünü belirterek oğlunun ülkeyi ziyaret amacının sadece bu olduğunu sözlerine ekledi.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan resmi heyet söylentilerinin gerçek dışı olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım biletini kendi imkanlarıyla aldığını ve kendi masraflarını da kendisinin karşıladığını söyledi.