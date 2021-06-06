Sedat Peker'in iddiaları sonrasında Demirören Holding ve Ziraat Bankası'na sosyal medyadan çok sert tepkiler!

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı 9. Video ile gündemde yer bulmaya devam ediyor. Son videosunda Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan aldığı milyon dolarlık kredileri ödemediği ile ilgili söylemleri sonrasında sosyal medyadan ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl CHP Milletvekili olan Ali Haydar Hakverdi’nin Ziraat Bankasına sorduğu Demirören Holding kredisi ile ilgili sorularının yanıtsız bırakıldığını ortaya çıktı. Peker açıklamalarında Ziraat Bankasının Demirören Holding’e 750 milyon dolar kredi sağladığı ancak geri ödeme almadığı iddia edildi.

İddialar sonrasında başta CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi yönetici ve vekilleri olmak üzere pek çok vatandaş olayın araştırılması ile ilgili sert tepkilerde bulundu.

Geçtiğimiz yılda verdiği soru önergesi cevaplanmayan Hakverdi açıklamalarında ‘Demirören’in, aldığı 750 Milyon $ krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası’na sormuştuk.

Banka “müşteri sırrı” diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?’ dedi.