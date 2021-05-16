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Sedat Peker'den Kemel Kılıçdaroğlu hakkında: "Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama..."

Sedat Peker’in yayınladığı 5. videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin, "Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki?" ifadelerine yer verdi. İşte Peker’in son videosunda yaptığı açıklamalar…

16 Mayıs 2021 Pazar 17:54
Sedat Peker'den Kemel Kılıçdaroğlu hakkında:
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Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ile görevden affına onay verilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak’a ilişkin ciddi iddialara yer vermişti.

Yayınlamış olduğu videolar ile siyaset gündemine bomba gibi düşen Sedat Peker'in, özellikle Süleymen Soylu ile ilişkisi hakkında iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Peker, son yayınlamış olduğu videoda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de açıklamalarda bulundu yaptı.

"Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama..."

Sedat Peker, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun hakkında, "Kılıçdaroğlu... Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki?” ifadesini kullandı.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:54
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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerSüleyman SoyluKemal Kılıçdaroğlu
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