Sedat Peker'den Kemel Kılıçdaroğlu hakkında:

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ile görevden affına onay verilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak’a ilişkin ciddi iddialara yer vermişti.

Yayınlamış olduğu videolar ile siyaset gündemine bomba gibi düşen Sedat Peker'in, özellikle Süleymen Soylu ile ilişkisi hakkında iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama..."

Peker, son yayınlamış olduğu videoda CHP lideriile ilgili de açıklamalarda bulundu yaptı.

Sedat Peker, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun hakkında, "Kılıçdaroğlu... Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki?” ifadesini kullandı.