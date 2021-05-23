Sedat Peker’den flaş Uğur Mumcu iddiası! Uğur Mumcu neden öldürüldü?

Kısa süredir Türkiye gündemini kasıp kavuran organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube kanalı üzerinden 7.videosunu yayımlandı. Yine videolarına başlamadan yoklama alan Peker bu sefer videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun olmayacağını söyledi.

Videosunda araştırmacı gazeteci olarak tanınan 1993 yılında suikasta kurban giden Uğur Mumcu’yu ele aldı. Ölümü hakkında konuşmada bulunan Peker, Mumcu için şehit kelimesini kullandı. Namuslu ve şerefli bir adam olduğunu söyleyen Peker, neden öldürüldü sorusunu sordu. Öldürüldüğünde yazılan yazılara dikkat çekti. Peker “Hep terör bölgelerinde terör tarlaları olur, uyuşturucu satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor olay yerine ilk gelen kim? Saldırıdan sonra olay yerine ilk giden Mehmet Ağar’dır" diyerek açı kapı bıraktı. Videosunun yayınlanmasından sonra akıllarda soru işareti bırakan Peker, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.