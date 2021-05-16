İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Sedat Peker'den Abdulkadir Selvi'ye hakaret

Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'in hakkında "organize suç örgütünün yöneticisi ve üyesi olmak" gerekçesi ile soruşturma başlatılmıştı. Bunların üzerine sosyal medya hesaplarında video yayınlayan Peker, videolarına bir yenisini daha ekledi. Son videoda ise "Sedat Peker'i kim koruyor, kim konuşturuyor?" başlıklı yazıyı yayınlayan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi hedef aldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:14
Sedat Peker'den Abdulkadir Selvi'ye hakaret
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, sosyal medyada yayınladığı videolar ile gündem olmuştu. Peker, olaylar karşısında tepkisini videoları ile gösterirken çektiği beşinci videoda Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi hedef aldı. Selvi’nin “Sedat Peker’i kim koruyor, kim konuşturuyor?” başlıklı yazısına tepki gösteren Peker, Selvi’ye ağır hakaretlerde bulundu. Sedat Peker, videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Sana o yazıları kimin yazdırdığını da biliyorum, düşkün, primci, yazıklar olsun lan sana, adam değilsin lan sen, hiç bir zamanda olamazsın” 

Abdulkadir Selvi, yayınladığı yazısında şunları kaleme almıştı:

“Mafya denilince akla gelen her şey var Sedat Peker’de. Bir mafya liderinin iddialarını doğru kabul edip, mafya ile mücadele edenleri mi suçlayacağız? Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkânlarıyla bulunamaz. Tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur. Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi olmasın? Yapılacak olan şu, Sedat Peker paketlenip Türkiye’ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı. AK Parti, Sedat Peker’le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı.”


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SedatPekerAbdulkadirSelviVideo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi

Popüler Haberler

Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler dizisi Sibel karakterini kim canlandırıyor? Cansın Özyosun kimdir?
Çipli kimlik kartı kaybetme cezası ne kadardır? 2021 Kayıp kimlik kartı yenileme ücretleri
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları
Beni Bırakma dizisinin Gönül'ü Edanur Gülbudak'ın hayat hikayesi!
Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Karantinaya alındım gıda yardımı nasıl alırım? 14 gün izolasyonda gıda yardımı nasıl alırım?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Leyla Feray kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Instagram toplu takipçi silme işlemi nasıl yapılır? Beni takip edenleri çıkarma işlemi
Bugün kimin maçı var? TV 16 Mayıs 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
TJK 16 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.