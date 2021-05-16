Sedat Peker'den Abdulkadir Selvi'ye hakaret

Geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, sosyal medyada yayınladığı videolar ile gündem olmuştu. Peker, olaylar karşısında tepkisini videoları ile gösterirken çektiği beşinci videoda Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi hedef aldı. Selvi’nin “Sedat Peker’i kim koruyor, kim konuşturuyor?” başlıklı yazısına tepki gösteren Peker, Selvi’ye ağır hakaretlerde bulundu. Sedat Peker, videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Sana o yazıları kimin yazdırdığını da biliyorum, düşkün, primci, yazıklar olsun lan sana, adam değilsin lan sen, hiç bir zamanda olamazsın”

Abdulkadir Selvi, yayınladığı yazısında şunları kaleme almıştı:

“Mafya denilince akla gelen her şey var Sedat Peker’de. Bir mafya liderinin iddialarını doğru kabul edip, mafya ile mücadele edenleri mi suçlayacağız? Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkânlarıyla bulunamaz. Tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur. Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi olmasın? Yapılacak olan şu, Sedat Peker paketlenip Türkiye’ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı. AK Parti, Sedat Peker’le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı.”