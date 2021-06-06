Sedat Peker yeni videosunu yayımladı! İddialarında yine Süleyman Soylu yer aldı

Kısa süre önce sedatpeker.com web sitesi devlet tarafından el konularak kapatıldı. YouTube kanalında her hafta video yayınlayan suç örgütü lideri Sedat Peker, yine gündemi çalkaladı. Hakkında yakalama kararı olan Peker, 9’uncu videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bahsetti.
Soylu’nun sigorta şirketinden bahseden Peker, “Şirketin yüzde 5 bin 700 büyümüş. 57 kat büyümüş.” dedi.
Son videosunda birçok konuya açıklık getiren Peker Süleyman Soylu için ‘yüce divana gideceksin’ ifadelerine yer verdi.
Son Güncelleme: 06.06.2021 09:41