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Sedat Peker yeni videosunu yayımladı! İddialarında yine Süleyman Soylu yer aldı

Suç örgütü lideri Sedat Peker, video serisinin 9'uncusunu yayımladı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Peker son videosunda yine Süleyman Soylu’yu ele aldı. Asılsız iddialarda bulunan örgüt lideri Peker 9.videosunda Süleyman Soylu'nun sigorta şirketinin 57 kat büyüdüğünden bahsederek, ''Yüce divana gideceksin'' dedi.

06 Haziran 2021 Pazar 09:41
Sedat Peker yeni videosunu yayımladı! İddialarında yine Süleyman Soylu yer aldı
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Kısa süre önce sedatpeker.com web sitesi devlet tarafından el konularak kapatıldı. YouTube kanalında her hafta video yayınlayan suç örgütü lideri Sedat Peker, yine gündemi çalkaladı. Hakkında yakalama kararı olan Peker, 9’uncu videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bahsetti.

Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet olayını anlatan Peker, ''Parayı belediye başkanları aldım olmasın diye, denekler üzerinden para yatırıyorlar.” dedi.

Soylu’nun sigorta şirketinden bahseden Peker, “Şirketin yüzde 5 bin 700 büyümüş. 57 kat büyümüş.” dedi. 

Son videosunda birçok konuya açıklık getiren Peker Süleyman Soylu için ‘yüce divana gideceksin’ ifadelerine yer verdi.


Son Güncelleme: 06.06.2021 09:41
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Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker 9. VideoSedat Peker YoutubeSüleyman Soylu Sigorta şirketi
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