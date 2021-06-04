Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi

Sedat Peker Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile son dönemlerde büyük tartışma yaratan idealarda bulunmuştu. Bu zamana kadar yayınladığı sekiz videoda çarpıcı iddialarda bulunan ve birçok olayın perde arkasında yaşananları anlatan Sedat Peker’in yeni açıklamaları merak edilmeye başlandı.
Sedat Peker 9. Bölüm videosu ne zaman yayınlanacak?
Twitter üzerinden yaptığı ‘‘Benim gibi 40 yaşından büyük olanlar üzülmeyin. Sizlerde misafirsiniz. Bu pazar günü çok şenlikli olacak.’’ şeklindeki açıklamasıyla videosunu ileri bir tarihe attığını söyleyen Sedat Peker babalar gününü işaret ederek dikkatleri üzerine çekti.
Son Güncelleme: 04.06.2021 17:29