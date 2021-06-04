Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi

Sedat Peker Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile son dönemlerde büyük tartışma yaratan idealarda bulunmuştu. Bu zamana kadar yayınladığı sekiz videoda çarpıcı iddialarda bulunan ve birçok olayın perde arkasında yaşananları anlatan Sedat Peker’in yeni açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Sedat Peker 9. Bölüm videosu ne zaman yayınlanacak?

Yayınladığı videoların milyonlarca izlenmesi, dünyada etki uyandıracak iddialarda bulunması üzerine gözler 9. Bölüme çevrilmişti.Sedat Peker sekizinci bölümde Pazar günü yayınlayacağını söylediği videonun yayın tarihini ileri bir güne ertelediğini Twitter hesabından duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı ‘‘Benim gibi 40 yaşından büyük olanlar üzülmeyin. Sizlerde misafirsiniz. Bu pazar günü çok şenlikli olacak.’’ şeklindeki açıklamasıyla videosunu ileri bir tarihe attığını söyleyen Sedat Peker babalar gününü işaret ederek dikkatleri üzerine çekti.