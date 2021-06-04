İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi

Son dönemler yaptığı yayınlar ile ülke gündeminden düşmeyen Sedat Peker yeni videosunun yayın tarihini açıkladı. Sedat Peker gerek Youtube’dan yaptığı yayınlar gerekse Twitter üzerinden paylaştığı yazılarla birçok siyasetçi ve iş adamları hakkında idealarda bulunduğu paylaşımlarının devam edeceğini söylemişti. Son olarak yayınladığı 8. videonun ardından Sedat Peker 9. Bölüm video yayın tarihi ne zaman? Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? soruları merak edilmeye başlandı. Merak edenler için detaylar haberimizde.

04 Haziran 2021 Cuma 17:29
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi
Takip Et:

Sedat Peker Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile son dönemlerde büyük tartışma yaratan idealarda bulunmuştu. Bu zamana kadar yayınladığı sekiz videoda çarpıcı iddialarda bulunan ve birçok olayın perde arkasında yaşananları anlatan Sedat Peker’in yeni açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Sedat Peker 9. Bölüm videosu ne zaman yayınlanacak?

Yayınladığı videoların milyonlarca izlenmesi, dünyada etki uyandıracak iddialarda bulunması üzerine gözler 9. Bölüme çevrilmişti.Sedat Peker sekizinci bölümde Pazar günü yayınlayacağını söylediği videonun yayın tarihini ileri bir güne ertelediğini Twitter hesabından duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı ‘‘Benim gibi 40 yaşından büyük olanlar üzülmeyin. Sizlerde misafirsiniz. Bu pazar günü çok şenlikli olacak.’’ şeklindeki açıklamasıyla videosunu ileri bir tarihe attığını söyleyen Sedat Peker babalar gününü işaret ederek dikkatleri üzerine çekti.


Son Güncelleme: 04.06.2021 17:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker9.bölümSedat Peker 9.bölüm Yayın Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Haziran Cumartesi kafeler açık mı? Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı?
5 Haziran Cumartesi kafeler açık mı? Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı?
Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? Onur Can Özcan nasıl öldü?
Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? Onur Can Özcan nasıl öldü?
Udi Hindi nedir? Udi Hindi kullanımı ve satışı yasaklandı mı, neden yasaklandı?
Udi Hindi nedir? Udi Hindi kullanımı ve satışı yasaklandı mı, neden yasaklandı?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu, yaş sınırı var mı?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu, yaş sınırı var mı?
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?
Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?

Popüler Haberler

Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi
Arka Sokaklar 592. bölüm Kanal D canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
F1 Azerbaycan GP 2021 Canlı izle - F1 Azerbaycan GP hangi gün, saat kaçta? F1 Azerbaycan GP canlı yayınlayan kanallar
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?
TRT 1 4 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü TV 8 yayın akışı
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
3 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Ahsen Gül Ever kimdir? Hangi oyunlarda sahne almıştır?
Anneler 160. bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Star TV Kağıt Ev final mi yapacak? Kağıt Ev final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?
Kolay krediler nerelerden alınabilir? 2021
Show TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Netflix La Casa De Papel yeni sezon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.