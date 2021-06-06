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Sedat Peker şimdi de Doğu Perinçek hakkında konuştu: "İyi adam ama psikolojisi bozuk"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sedat Peker’in yabancı istihbarat örgütleri kontrolü altında olduğu iddiasında bulunmuştu. Peker, yayınladığı son videosunda Perinçek’in bu sözlerine sert bir şekilde karşılık verdi.

06 Haziran 2021 Pazar 15:54
Sedat Peker şimdi de Doğu Perinçek hakkında konuştu:
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Perinçek’in kendisiyle ilgili Mossad kontrolü altında olduğu iddialarına ateş püsküren Peker, Perinçek ile önceden görüştüğünü ancak kendisinin psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti.

 Peker açıklamasında, “Aslına bakarsanız Doğu Perinçek oldukça kibar, konuştuğunda fazla nezaket gösteren birisi. Ancak psikolojisi yerinde değil. Size gösterdiği saygısı nedeniyle ona saygılı olursunuz. Birlikte oturduğunuzda yandığınızın işaretidir; CIA şunu yaptı, bunu yaptı. Ben zaten takıntılıyım, her şeyin tamamı ancak deliye anlatılmalı. Ben bu mantıktayım. Sen anlatmak istediklerinin ana başlıklarını karşındakine sunacaksın o gerisini tamamlayacak. Ben mahkemelere katılmıyordum, biri vardı Atatürk Ulvi Işık gibisinden gökyüzünden bakış atıyordu. Atatürk’e hizmet verenlerin yaşamlarını da araştırdım. Küçüklüğümden bu ayan annemin tembih etmesiyle çok seviyorum, cami hocasının kızı radikal sünnidir. Babam da severdi ancak ben annemden daha çok öğrendim. Ergenekon davasında oldukça kaliteli kişiler bulunuyordu fakat delilik potansiyeline gerçekten çok sahipti. Çin iyi, ABD CIA kötü. Bana ne bunlardan. Sonunda bunalım geçirtir size”  ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 15:54
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Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker Doğu Perinçek YorumuIyi Adam Ama Psikolojisi Bozuk
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