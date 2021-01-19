Sedat Peker, Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edildi!

Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya taşınacağını açıkladıktan sonra tüm mal varlığı ile Kuzey Makedonya’ya giden Sedat Peker, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar ile sınır dışı edildi denildi.
Makedonya basınında haber oldu
Sınır dışı edildiği açıklamaları sonrasında Makedonya basınında yer alan Sedat Peker haberlerinde ‘Polis, Türk kökenli tanınan uyuşturucu baronu tutuklandıktan sonra sınır dışı edildi.’ Haberleri yapıldı.
Son Güncelleme: 19.01.2021 20:35