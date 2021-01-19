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Sedat Peker, Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edildi!

Yaşanan olaylar sonrasında Kuzey Makedonya'ya yerleşeceğini açıklayan Sedat Peker, Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile sınır dışı edildiği belirtildi. Kuzey Makedonya basınında yer alan haberler ise dikkat çekti.

19 Ocak 2021 Salı 20:35
Sedat Peker, Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edildi!
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Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya taşınacağını açıkladıktan sonra tüm mal varlığı ile Kuzey Makedonya’ya giden Sedat Peker, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar ile sınır dışı edildi denildi.

Son dönemlerde özellikle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımları ile gündeme gelen ve yaşadıkları sonrasında Türkiye’den uzaklaşan Sedat Peker’in Kuzey Makedonya’dan sınır dışı edildiği açıklandı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Peker’in ülkede aykırı davranması ve ikametgahı kötüye kullanması nedeniyle sınır dışı edildiği belirtildi.

Makedonya basınında haber oldu

Sınır dışı edildiği açıklamaları sonrasında Makedonya basınında yer alan Sedat Peker haberlerinde ‘Polis, Türk kökenli tanınan uyuşturucu baronu tutuklandıktan sonra sınır dışı edildi.’ Haberleri yapıldı.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerKuzey MakedonyaSınır Dışı
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