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Sedat Peker artık dünya basınının da gündemi oldu!

Organize suç örgütü lideri olan Sedat Peker videoları ABD’nin öncü gazetelerinden biri olan New York Times’ta ki bir makalenin konusu oldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:03
Sedat Peker artık dünya basınının da gündemi oldu!
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Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın halihazırda olan bir ekonomik kriz ve Covid-19 vaka artışlarından etkilendiği belirtilen makalede şimdi de yolsuzluk iddiaları ile mücadele ettiği vurgusu yapıldı. Ayrıca makalede, Sedat Peker’in iddiaları ‘’ bir dönemi de sonunu getirecek ‘’ ( fin de siecle aura) ifadesi yer aldı.

Başkan Erdoğan’ın yönetiminin çalkantılı bir yolsuzluk skandalı ile vurulduğu iddiasının altının çizildiği makalede şu ifadeler de yer aldı:

‘’ Geçen hafta İsrail’in Gazze’yi bombalaması televizyonları doldurur iken, milyonlarca Türk de, hükümlü bir organize suç patronu olan ve şu anda da sürgünde yaşayan Sedat Peker’in ortaya attığı sıra dışı iddialarını dinleyebilmek için YouTube’a kilitlendi.

2007 senesinde organize suç faaliyetlerinden dolayı suçlu bulunan ve Türk polisi tarafından da aranan Sedat Peker, iki haftayı aşan bir süredir video yayınlamaktadır. Sedat Peker, yayınlamış olduğu videolarda, Recep Tayyip Erdoğan’a çok yakın olan yetkililere ise tecavüz, uyuşturucu ticareti ile şüpheli ölüm suçlamalarında bulundu.

Sedat Peker’in ilk önce, Recep Tayyip Erdoğan’ın hem damadı hem de eski Maliye Bakanı olan Berat Albayrak’ı, merkez alan Pelikan adında bir grubu ve gözden düşen eski İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar’ı hedef gösterdi. Fakat kısa bir süre sonra ise asıl hedefi olan güçlü ve hırslı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. ‘’

Ayrıca New York Times Gazetesi, Sedat Peker’in yayınlamış olduğu üçüncü videosunda ki Twitter paylaşımına da dikkat çekerek, Peker’in söylediği şu sözleri de tekrardan hatırlatıldı:

‘’Hiçbir şüphe yok ki bazı zorbalara ölmeye cesareti olan bir adamdan daha tehlikeli başka bir silah olmadığını da öğreteceğim. Derin İstatistikçiler ve Pelikancılar, tripod üzerindeki bir kamera tarafından ise mağlup edileceksiniz.’’


Son Güncelleme: 19.05.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerNew York Times
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