Yayınlamış olduğu yeni video sabah saatlerinde ortaya çıktı. Uzun bir süredir yurtdışında Sedat Peker, yayınlamış olduğu yeni videoda Türkiye ile Kolombiya arasında bulunan uyuşturucu hattında Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın görev aldığını ve ona destek olan kişileri açıkladı. Peker ayrıca içişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu suçlayan çok ciddi açıklamalarda bulundu. Sedat Peker, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın dört gün boyunca Venezuela’da kaldığını ve burada uyuşturucu trafiği için yeni bir rota arayışlarında bulunduğunu söyleyerek çok çarpıcı iddialarda bulundu. Konuyla alakalı iddia edilen makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Peker ayrıca Uğur Mumcu cinayetini ilişkin çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Sedat Peker 7. videosunu yayınladı
Uzun bir süredir yurt dışında bulunan Sedat Peker 7. videosunu yayınladı. Sedat Peker Türkiye ile Kolombiya arasında bulunan uyuşturucu hattında Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın görev aldığını iddia etti.
23 Mayıs 2021 Pazar 18:15
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:15