Sedat Peker 7. videosunu yayınladı

Son dönemlerdeüzerinden yayınlamış olduğu videolarla adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyanın gündeminden bir an olsun bile düşmeyenyeni bir video yayınladı. Şimdiye kadar altı video çeken Sedat Peker, yedinci videosunu bu sabah saatlerinde YouTube platformuna yükledi. Video kısa bir süre içerisinde 3 milyon izleyiciye ulaştı. Sedat Peker, daha önce 23 Mayıs Pazar günü yeni bir video yayınlayacağını ifade etmişti.

Yayınlamış olduğu yeni video sabah saatlerinde ortaya çıktı. Uzun bir süredir yurtdışında Sedat Peker, yayınlamış olduğu yeni videoda Türkiye ile Kolombiya arasında bulunan uyuşturucu hattında Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın görev aldığını ve ona destek olan kişileri açıkladı. Peker ayrıca içişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu suçlayan çok ciddi açıklamalarda bulundu. Sedat Peker, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın dört gün boyunca Venezuela’da kaldığını ve burada uyuşturucu trafiği için yeni bir rota arayışlarında bulunduğunu söyleyerek çok çarpıcı iddialarda bulundu. Konuyla alakalı iddia edilen makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Peker ayrıca Uğur Mumcu cinayetini ilişkin çok çarpıcı iddialarda bulundu.