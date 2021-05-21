Sedat Peker 6. videosunu yayınladı. Sedat Peker 6. videoyu izle

Sedat Peker, günlerdir Türkiye’nin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaktadır. Son dönemlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Sedat Peker 6. Bölüm videosu yayınladı. Vatandaşlarımız Sedat Peker’in videoları nereden izlenir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Sedat Peker, yapmış olduğu açıklamalarda 6. Videoyu çektiğini ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Bir insanın en büyük dostluğunun zorluklar olduğunu ifade eden Peker, zorlukların insanı güçlendirdiğini ifade etti. Bu zorluklardan hep birlikte güçlü bir şekilde çıkacaklarını dile getirdi.

Süleyman Soylu ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘süslü sülü’ dedi. Pazar günü yeni bir video çekerek Süleyman Soylu’ya cevap vereceğini söyleyen Sedat Peker, kimseyi mahcup etmeyeceğini ve kendisine güvenilmesi gerektiğini söyledi.

SEDAT PEKER 6. VİDEO İZLE!