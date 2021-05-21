İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Sedat Peker 6. videosunu yayınladı. Sedat Peker 6. videoyu izle

Son dönemlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Sedat Peker 6. Bölüm videosu yayınladı. Vatandaşlarımız Sedat Peker’in videoları nereden izlenir sorusunun yanıtlarını arıyor.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:54
Sedat Peker 6. videosunu yayınladı. Sedat Peker 6. videoyu izle
Takip Et:

Sedat Peker, günlerdir Türkiye’nin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaktadır. Son dönemlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Sedat Peker 6. Bölüm videosu yayınladı. Vatandaşlarımız Sedat Peker’in videoları nereden izlenir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Sedat Peker, yapmış olduğu açıklamalarda 6. Videoyu çektiğini ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Bir insanın en büyük dostluğunun zorluklar olduğunu ifade eden Peker, zorlukların insanı güçlendirdiğini ifade etti. Bu zorluklardan hep birlikte güçlü bir şekilde çıkacaklarını dile getirdi.

Süleyman Soylu ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘süslü sülü’ dedi. Pazar günü yeni bir video çekerek Süleyman Soylu’ya cevap vereceğini söyleyen Sedat Peker, kimseyi mahcup etmeyeceğini ve kendisine güvenilmesi gerektiğini söyledi.

SEDAT PEKER 6. VİDEO İZLE!


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!

Popüler Haberler

Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Sedat Peker 6. videosunu yayınladı. Sedat Peker 6. videoyu izle
Star TV Akrep dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Masum 425. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Arka Sokaklar 590. bölüm Kanal D canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Payitaht Abdülhamid 152. bölüm TRT 1 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Payitaht Abdülhamid yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda 38. bölüm TV 8 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm ATV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Bozkır Aslanı Celaleddin yeni son bölüm izle
Son Yaz 19. Bölüm Fox TV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Son Yaz yeni son bölüm izle
Masum 423.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
GYEN coin nedir? GYEN Token açıklaması
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Labirent Son İsyan filmi konusu ne? Labirent Son İsyan oyuncu kadrosu
PTT kargo torba kapandı ne demektir?
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Beni Bırakma 611.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Whatsapp benzeri programlar 2021
Anneler 151. bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti TRT 1

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.