Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı

Sedat Peker, son videosunda ses getirecek ifadelerde bulundu. Organize suç örgütü lideri olan Sedat Peker, kendisine yöneltilen ‘’Bildiklerini niçin daha önce anlatmadın?’’ sorusuna cevap verdi.
Sedat Peker’in son açıklamaları
Son açıklamasında, kendisinin bir kurtarıcı veya Mesih olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen suç örgütü lideri Peker, kendisinin bir meselesi olduğunu ve bir baba olarak çocuklarının ve eşinin yüzüne baktığında şerefinizi korudum diyebilmenin ve bu onurla yaşamanın gerektiğini açıkladı.
Sedat Peker’in açıklamaları uzun bir süre gündem oluşturacak.
Son Güncelleme: 13.05.2021 14:41