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Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
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Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı

Organize suç lideri olan Sedat Peker, son zamanlarda ortaya attığı iddialarla adından söz ettiriyor. Sedat Peker, 4.videosunu Twitter üzerinden yayınladı. Sedat Peker ne açıklamalarda bulundu? Bu haberimizde Sedat Peker'in açıklamalarını sizler için derledik. İşte Sedat Peker'in yayınladığı 4.video detayları...

13 Mayıs 2021 Perşembe 14:41
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
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Sedat Peker, son videosunda ses getirecek ifadelerde bulundu. Organize suç örgütü lideri olan Sedat Peker, kendisine yöneltilen ‘’Bildiklerini niçin daha önce anlatmadın?’’ sorusuna cevap verdi.

Sedat Peker’in son açıklamaları

Son açıklamasında, kendisinin bir kurtarıcı veya Mesih olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen suç örgütü lideri Peker, kendisinin bir meselesi olduğunu ve bir baba olarak çocuklarının ve eşinin yüzüne baktığında şerefinizi korudum diyebilmenin ve bu onurla yaşamanın gerektiğini açıkladı.

Ayrıca kendisine yöneltilen soruya ise sevdiklerinin zarar görmemesi için sustuğunu belirtti. Demek ki insan bazen imkanlar oluşmadığı için, kendi düzeni bozulmasın, sevdikleri sıkıntıya girmesin diye bildiklerini anlatmıyor. Ancak bir nokta var. O nokta geldiğinde benim gibi hayatı plan üzerine geçen adam planlarını rafa kaldırabilir. Aklını tatile yollayabilir. Benim meselem şeref meselesi, benim meselem namus meselesi" şeklinde konuştu.

Sedat Peker’in açıklamaları uzun bir süre gündem oluşturacak.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 14:41
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