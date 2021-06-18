SBK'dan para aldığını yalanlayan Ahmet Hakan suç duyurusunda bulundu

Sedat Peker yaptığı video paylaşımlarında gazetecilerle alakalı bir iddiayı gündeme atmıştı. Peker’in iddiası sonrasında gazeteci ve yazar Murat Ağırel, Sezgin Baran Korkmaz’ın bir ses kaydı esnasında on iki gazeteciden bahsettiğini ve bu gazetecilere maaş bağladığını söylediğini belirtti.

Gazeteci Serkut Bozkurt ise katıldığı bir yayında, Ağırel’in belirttiği on iki gazetecinin birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia etmişti.

Yaşanan gelişme sonrasında Ahmet Hakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan haberleri yalanlayarak iftira olduğunu belirtti.

Ahmet Hakan suç duyurusunda bulundu

Serkut Bozkurt ise, bugün yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan’ın kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, en az 2 tanığı olduğunu belirtti.