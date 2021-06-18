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SBK'dan para aldığını yalanlayan Ahmet Hakan suç duyurusunda bulundu

Sezgin Baran Korkmaz’dan para alan on iki gazeteci arasında yer aldığı iddia edilen Ahmet Hakan, bu iddiaları ortaya atan Gazeteci Serkut Bozkurt’la ilgili suç duyurusunda bulundu. Bozkurt ise, yaşanan bu gelişme sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda en az 2 tanığı olduğunu belirterek meydan okudu .

18 Haziran 2021 Cuma 21:08
SBK'dan para aldığını yalanlayan Ahmet Hakan suç duyurusunda bulundu
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Sedat Peker yaptığı video paylaşımlarında gazetecilerle alakalı bir iddiayı gündeme atmıştı. Peker’in iddiası sonrasında gazeteci ve yazar Murat Ağırel, Sezgin Baran Korkmaz’ın bir ses kaydı esnasında on iki gazeteciden bahsettiğini ve bu gazetecilere maaş bağladığını söylediğini belirtti.

Gazeteci Serkut Bozkurt ise katıldığı bir yayında, Ağırel’in belirttiği on iki gazetecinin birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia etmişti.

Yaşanan gelişme sonrasında Ahmet Hakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan haberleri yalanlayarak iftira olduğunu belirtti.

Ahmet Hakan suç duyurusunda bulundu

Serkut Bozkurt ise, bugün yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan’ın kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, en az 2 tanığı olduğunu belirtti.


Son Güncelleme: 18.06.2021 21:08
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Ahmet Hakan Sbkdan Para Aldı MıAhmet Hakan Sezgin Baran Korkmaz Hakkında Suç Duyurusu
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