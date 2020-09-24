Sazlıdere barajında korkunç görüntü

İstanbul`da son dönemlerde yaşanan yağışsız ve kurak yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk yüzdesi yüzde 40'ın altına indi. İstanbul’da var olan barajlar bu durumdan kötü etkilenirken en çok zarar gören ve bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere barajı oldu. Kuraklık ile birlikte suların çekildiği barajın suyun kalmadığı baraj havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.

İstanbul’da bulunan barajların su seviyeleri yağışsız geçen yaz günlerin ardından düşmeye başladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,25'e indi. En çok etkilenen barajlardan Sazlıdere Barajı'nın su seviyesi ise yüzde 11,23 seviyesine düştü. Suların yüzlerce metre çekildiği baraj alanı havadan görüntülendi. Suları çekilen baraj toprağında ise çatlaklar oluştu.

İstanbul'unda içme suyu havzasının yüzde 10'luk kısmı Sazlıdere Barajı’ndan karşılanıyor. Bu korkunç durum karşısında İstanbul’un nasıl etkileneceği ilerleyen zamanlarda gün yüzüne çıkacak. Çevre halk ise piknikçilerin her yeri çöp içerisinde bırakmasından oldukça şikâyetçi ve isyan halindeler.

