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Savunma Sanayi'nin bilgilerini sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı

Yusuf Hakan Özbilgin Savunma Sanayi'nin önemli bilgilerini ücret karşılığında yabancılara sızdırmasının ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

17 Ocak 2021 Pazar 13:24
Savunma Sanayi'nin bilgilerini sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı
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Bir zamanlar İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü görevinde bulunan Yusuf Hakan Özbilgin, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın önemli projelerini sızdırdığı gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Suçlamalar üzerine evinde milyon dolarlar ve Eurolar bulunan Yavuz Bilgin tutuklandı. Yusuf Hakan Özbilgin’in evinden ve banka hesaplarından servet çıktı.

Yapılan araştırmalar neticesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önemli projelerinin yabancı firmalara sızdırıldığını tespit etti. Bu tespitin üzerinde hemen operasyon başlatıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda bir zamanlar görev yapan Hakan Özbilgin ve yanında altı kişi tutuklandı. Özbilgin casusluk gerekçeleri ile cezaevine gönderildi.

Özbilgin’in evinde tam olarak 1,5 milyon Euro bunun yanı sıra bankadaki kasasından ise 3 milyon Euro para çıktı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 13:24
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CasusYusufÖzbilginSavunmaSanayiiYusufÖzbilginTutuklandı
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