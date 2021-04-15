Save Ralph kısa filmi nedir? Save Ralph anlamı ve Save Ralph kısa filmi detayları

Save Ralph isimli kısa film, üzerinde deneyler yapılan bir tavşanın yaşantısını konu almaktadır. Filmin Türkçe karşılığı ise Ralph’i Kurtar anlamına gelmektedir. Ralph’in ağzından olaylar normalmiş gibi aktarılmaktadır. 4 dakikalık kısa filmin ,IMDb puanı ise 8,7 oldu.

Save Ralph

Deneylerde neden tavşan kullanılır?

Ralph, yaşadığı zorlukları ve her gün kozmetik ürünler için test olarak çalıştığını aktarıyor. Humane Society Intenational’a röportaj veren Ralph , röportaj ekibine bir gözünün kör olduğunu ve kısmi olarak duymadığını aktarır. Ailesindeki diğer kişilerin de test olarak çalıştığını ve bu sırada öldüklerini aktarır. Ralph ,insanların üstün bir ırk olduğunu ve tavşanlara yapılan bu deneyler olmazsa insanların hayatına devam edeceğini ve bunun için vücudunu buna feda etmeye değer olduğunu aktarır. Üzücü bir tonla , bütün bu olay anlatılıyor. Ralph, gören tek gözüne kimyasal bir şeyin enjekte edilmesinden önce, tavşan arkadaşları,röportaj ekibinden kendilerini kurtarmalarını isterler. Enjekte işleminden sonra Ralph tamamen kör olur. En son endişe verici şekilde kameraya elini kaldırır. Bu üzücü olaylar, bizler tarafından iyice bilinmediği için kısa filmle yansıtılmaya çalışılmış.

Tavşanlar, uysal ve sessiz olmaları ve bakımı kolay olduğu için deneylerde kullanılmaktadır. Tavşanların üzerinde deney yapan firmalar ,ürünlerin etiketine sıçrayan tavşan logosu koymaktadır. Bu ürünlerdeki logolara dikkat ederek, bu ürünleri kullanmaktan kaçınabilirsiniz.