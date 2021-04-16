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Savaş hazırlığı gibi! Sedat Peker'in mühimmatları böyle sergilendi..

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Polisi'nin Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği eşzamanlı operasyonlarda 52 kişi gözaltına alınmış ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken baskınlarda ele geçirilen tüm mühimmatlar kamuoyunun sergisine açıldı.

16 Nisan 2021 Cuma 14:01
Savaş hazırlığı gibi! Sedat Peker'in mühimmatları böyle sergilendi..
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında firari olarak aranan Sedat Peker'in elebaşısı olduğu suç örgütüne yönelik 9 Nisan tarihinde bir operasyon düzenleme kararı alınmıştı. İstanbul merkez olmak üzere 7 ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise haklarında yakalanma kararı verilen 63 şüpheliden 52'si gözaltına alınmıştı.

Firari sanık Sedat Peker'inde aralarında olduğu 11 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam ederken 121 ayrı adreste yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlar sırasında el konulan 4 tanesi kurusıkı olmak üzere 20 adet tabanca, 9 adet şarjör ile birlikte 3 adet av tüfeği ekipler tarafında toplandı. Çok sayıda kılıç ve bıçakların yanı sıra bin 270 adet fişek ve bin 270 merminin de el konulduğu mühimmatlar toplandıktan sonra çek-senen sergisine konuldu.

Geniş kapsamda başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak ifadelerine başvurulan şüphelilerin sayıca fazla olması nedeniyle ele geçirilen dijital delillerde inceleme çalışmalarının fazla zaman alması savcılık tarafından soruşturmanın devamı için gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve sorgularının tamamlanması sonrası adliyeye çıkartılacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 16.04.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerOperasyonMühimmatKılıçSilahSergi
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