Sarıyer'de komşu dehşeti! Kürekle darp edip, silahla vurdu!

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi meydana gelen olayda iddialara göre, Seher İ., adlı yaşlı kadın evinde yaptırdığı tadilatta kullanılan kumu, komşusu Dursun U. ve E.U. adlı kardeşlerin evinin duvarı önüne yığdırdı

Bu duruma oldukça öfkelenen Dursun U., komşusu Seher İ. ile tartışmaya girdi. Dursun U. tartışma esnasında Seher İ.’yi kürekle vurup, darp etti. Sonrasında da evine giderek silah ve kardeşi E.U.'yu alarak döndü. E.U, silahla rastgele etrafa ateş etmeye başladı. Üç kurşunun hedefi olan Seher İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaçan kardeşler ise kısa süre içinde yakalanıp, gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilirken, E.U.'nun akli hastası olduğu iddia edildi.