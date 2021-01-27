Sarıyer'de iş adamına şirketinin önünde silahlı saldırı! İş adamının durumu ağır!

Sarıyer’de İş Adamına Şirketinin Önünde Silahlı Saldırı! İş Adamının Durumu Ağır!

Sarıyer’de iş adamı Enver Ocak, şirketinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda isabet eden kurşunlarla yaralanan Enver Ocak, özel bir hastaneye tedavi altına alınması için sevk edildi.

Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, şirketten çıkan iş adamı Enver Ocak kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kanlar İçinde Yere Düştü!

Enver Ocak, uğradığı silahlı saldırı sonucu vücuduna isabet eden kurşunlardan dolayı yere yığıldı. Bir yemek firmasının sahibi olan Enver Ocak’ın yere yığıldığını gören silahlı saldırganlar olay yerine geldikleri otomobil ile hemen uzaklaştı. Silah seslerini duyan şirket çalışanları patronlarını kanlar içinde görür görmez, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İş Adamının Durumu Ağır!

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Enver Ocak, çalışanlar tarafından şirketin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İş adamının hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati riskinin devam ettiği öğrenildi.

Polis Arama Çalışmaları Başlattı!

Silahlı saldırının gerçekleştiği olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı düzenleyen saldırganları yakalamak için işyeri ve çevrede bulunan evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği sokakta bulunan boş kovanları incelemek üzere delil olarak topladı. Saldırıyı düzenleyenlerin olay yerine geldikleri aracın plakasını bulan polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalar başlattı.