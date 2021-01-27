İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...

Sarıyer'de iş adamına şirketinin önünde silahlı saldırı! İş adamının durumu ağır!

Sarıyer'de yemek firması sahibi olan Enver Ocak şirketinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden iş adamı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayın zanlılarını yakalamak için çalışmalar başlattı. İş adamı Enver Ocak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:11
Sarıyer'de iş adamına şirketinin önünde silahlı saldırı! İş adamının durumu ağır!
Takip Et:

Sarıyer’de İş Adamına Şirketinin Önünde Silahlı Saldırı! İş Adamının Durumu Ağır!

Sarıyer’de iş adamı Enver Ocak, şirketinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda isabet eden kurşunlarla yaralanan Enver Ocak, özel bir hastaneye tedavi altına alınması için sevk edildi.

Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, şirketten çıkan iş adamı Enver Ocak kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kanlar İçinde Yere Düştü!

Enver Ocak, uğradığı silahlı saldırı sonucu vücuduna isabet eden kurşunlardan dolayı yere yığıldı. Bir yemek firmasının sahibi olan Enver Ocak’ın yere yığıldığını gören silahlı saldırganlar olay yerine geldikleri otomobil ile hemen uzaklaştı. Silah seslerini duyan şirket çalışanları patronlarını kanlar içinde görür görmez, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İş Adamının Durumu Ağır!

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Enver Ocak, çalışanlar tarafından şirketin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.  İş adamının hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati riskinin devam ettiği öğrenildi.

Polis Arama Çalışmaları Başlattı!

Silahlı saldırının gerçekleştiği olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı düzenleyen saldırganları yakalamak için işyeri ve çevrede bulunan evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği sokakta bulunan boş kovanları incelemek üzere delil olarak topladı. Saldırıyı düzenleyenlerin olay yerine geldikleri aracın plakasını bulan polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalar başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sarıyerde İş Adamına Silahlı SaldırıSarıyerde SukiastSarıyerde Silahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinop'ta sobadan çıkan karbonmonoksit yaşlı çitfi zehirledi
Sinop'ta sobadan çıkan karbonmonoksit yaşlı çitfi zehirledi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan araç sulama kanalının duvarına çarptı
Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan araç sulama kanalının duvarına çarptı
Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı
Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı
Bursa'da taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı!
Bursa'da taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı!
Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Popüler Haberler

Belediyelerden maddi yardım desteği! Başvuru nasıl yapılır?
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Kredi dosya masrafı nedir ve neden ödenir? Dosya masrafsız kredi veren bankalar
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
Hangi anket şirketi İstanbul seçim sonucunu doğru bildi?
Hayat Eve Sığar'uygulaması hayata geçti riskli bölgeler nasıl görüntülenir? Hayat Eve Sığar uygulama kullanımı ve riskli bölge uyarısı
Düz tabanlık askerliğe engel midir? Düz tabanlar askerlikten muaf olabilir mi?
Exxen abonelik ücreti ne kadar olacak? EXXEN abonelik paket ücretleri
Netflix Türkiye müşteri hizmetlerine nasıl ulaşırım? Telefon numarası ve iletişim kanalları
Gelir vergisi nedir? 2021 Gelir vergisi ödemekle yükümlü kişiler
Fox TV canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Teknik servis bayiliği veren firmalar ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.