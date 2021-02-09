Şarampole yuvarlanan araçtan çıkartılan 2 yaralıdan 1'i öldü

Ölümle sonuçlanan kaza Şanlıurfa-yolunda gerçekleşti. Sürüsünün kim olduğu bilinmeyen 63 ABZ 748 plakalı araç, kontrolden çıktı vee yuvarlandı. Araç içerisinde olan İbrahim Halil Aydar ve Murat Ünal ağır bir şekilde yaralandı. Çevredekilerin ambulansı araması üzerine kazanın gerçekleştiği yere sağlık ekipleri geldi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Aydar, ne yazık ki kurtarılamadı. Kazanın nasıl gerçekleştiği soruşturulmaya başladı.