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Şarampole yuvarlanan araçtan çıkartılan 2 yaralıdan 1'i öldü

Şanlıurfa-Akçakale güzargahında ilerleyen aracın şoförü, direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, şarampole yuvarlandı.

09 Şubat 2021 Salı 15:50
Şarampole yuvarlanan araçtan çıkartılan 2 yaralıdan 1'i öldü
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Ölümle sonuçlanan kaza Şanlıurfa-Akçakale yolunda gerçekleşti. Sürüsünün kim olduğu bilinmeyen 63 ABZ 748 plakalı araç, kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde olan İbrahim Halil Aydar ve Murat Ünal ağır bir şekilde yaralandı. Çevredekilerin ambulansı araması üzerine kazanın gerçekleştiği yere sağlık ekipleri geldi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Aydar, ne yazık ki kurtarılamadı. Kazanın nasıl gerçekleştiği soruşturulmaya başladı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 15:50
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Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurdaAkçakaleşarampol
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