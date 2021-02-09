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Şarampole yuvarlanan araçtan 1 yaralı çıkartıldı

Sakarya'da direksiyonun kontrolünü kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. Sürücü, yaralı olarak kurtuldu.

09 Şubat 2021 Salı 16:02
Şarampole yuvarlanan araçtan 1 yaralı çıkartıldı
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Sakarya’da bir cipin şoförü, direksiyonun kontrolünü kaybetti ve 25 metrelik mesafeden şarampole yuvarlandı. Aracın sürücüsü Yılmaz Altınbaş’ın yaralandığı bildirildi. Gece yaşanan kazada 53 RF 646 plakalı araç kontrolden çıkarak 25 metrelik mesafeden şarampole devrilmiş. Yuvarlanarak aşağı doğru düşen cip, zeytin ağacına çarptı ve durdu. Polis ekiplerine ve ambulansa haber verildi. Yılmaz Altınbaş’ın ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaşarampol
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