Sapık Alihan Şimşek olayı nedir, tutuklandı mı?

Sapık Alihan Şimşek olayı nedir?

Youtube platformunda Sapık Alihan şahsı, Atatürk’e hakaret ederek ve Özgecan Aslan’a hakaret içerikli sözler sarfederek tepkileri üzerine çekti. Sosyal medya da #SapıkAlihanTutuklansın etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlandı. Türk bayrağına, Atatürk’e ve Özgecan Aslan’a ettiği hakaretler sebebi ile bu şahsın tutuklanması istenildi. 3 yaşındaki bir çocuğa da tecavüz ettiğini itiraf eden Şimşek için tutuklanma çağrısında bulunan kişiler, büyük tepki gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü polisleri Alihan Şimşek’i Kağıthane ilçesindeki ikamet ettiği yerden göz altına aldı.