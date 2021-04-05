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Sapık Alihan Şimşek olayı nedir, tutuklandı mı?

Türkiye yeni bir olay ile sarsıldı. Youtube da yaptığı paylaşımlar nedeni ile büyük tepki çeken Alihan Şimşek'in tutuklanması istenildi. Çeşitli hakaretler içeren video paylaşımlarında bulunan Şimşek, aynı zamanda büyük bir itirafta bulunarak herkesi şoka uğrattı. Alihan Şimşek'in tutuklanması için sosyal medya da herkes paylaşımda bulundu. Tüm detaylar haberimizde..

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:08
Sapık Alihan Şimşek olayı nedir, tutuklandı mı?
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Sapık Alihan Şimşek olayı nedir?

Youtube platformunda Sapık Alihan şahsı, Atatürk’e hakaret ederek ve Özgecan Aslan’a hakaret içerikli sözler sarfederek tepkileri üzerine çekti. Sosyal medya da #SapıkAlihanTutuklansın etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlandı. Türk bayrağına, Atatürk’e ve Özgecan Aslan’a ettiği hakaretler sebebi ile bu şahsın tutuklanması istenildi. 3 yaşındaki bir çocuğa da tecavüz ettiğini itiraf eden Şimşek için tutuklanma çağrısında bulunan kişiler, büyük tepki gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü polisleri Alihan Şimşek’i Kağıthane ilçesindeki ikamet ettiği  yerden göz altına aldı. 



Son Güncelleme: 05.04.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
Alihan ŞimşekHakaretSapık
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