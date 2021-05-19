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Şans Topu ikramiye sonuçları açıklandı!

Bugün Şans Topu’nda büyük ikramiye çekilişinin heyecanı yaşandı. Çarşamba günü ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün yapılan Şans Topu çekilişleri bu akşam da saat 20.00’de gerçekleştirildi. Çekiliş sonucu verilen büyük ikramiye ise tam 820 bin 728 TL oldu. İşte, 19 Mayıs Çarşamba günü yapılan Şans Topu sonuçları..

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:58
Şans Topu ikramiye sonuçları açıklandı!
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Sisal Şans ile vatandaşlara kazandırmaya devam eden Şans Topu çekili heyecanı bu akşam yaşandı. Verilen büyük ikramiye ödülü ise tam 820 bin 728 Türk Lirası. 19 Mayıs Çarşamba günü Şans Topu’nun çekiliş sonucu büyük ödül kazandırdığı numaralar ise -5-18-23-28-32- ve +14 rakamları oldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü çekiliş sonuçları

Çarşamba günü ve Pazar günü olmak üzere haftanın iki günü yapılan Şans Topu çekilişlerinde bugün de çekiliş akşamı oldu ve yapılacak çekilişin büyük heyecanı yaşandı. Bu akşam yapılan çekiliş ise www.millipiyangoonline.com adresinden de canlı olarak yayınlandı ve büyük çekiliş saat tam 20.00’de gerçekleştirildi. Yapılan çekilişin sonuçlarına göre de tam 5+1 bilen 3 talihli vatandaşımız ödül olarak tam 273.576,05 Türk Lirası kazanmış oldu.


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:58
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Anahtar Kelimeler:
Şans TopuİkramiyeKazanan Numaralar
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