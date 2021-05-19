Şans Topu ikramiye sonuçları açıklandı!

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile vatandaşlara kazandırmaya devam edençekili heyecanı bu akşam yaşandı. Verilen büyüködülü ise tam 820 bin 728 Türk Lirası. 19 Mayıs Çarşamba günü Şans Topu’nun çekiliş sonucu büyük ödül kazandırdığı numaralar ise -5-18-23-28-32- ve +14 rakamları oldu.

Çarşamba günü ve Pazar günü olmak üzere haftanın iki günü yapılan Şans Topu çekilişlerinde bugün de çekiliş akşamı oldu ve yapılacak çekilişin büyük heyecanı yaşandı. Bu akşam yapılan çekiliş ise www.millipiyangoonline.com adresinden de canlı olarak yayınlandı ve büyük çekiliş saat tam 20.00’de gerçekleştirildi. Yapılan çekilişin sonuçlarına göre de tam 5+1 bilen 3 talihli vatandaşımız ödül olarak tam 273.576,05 Türk Lirası kazanmış oldu.