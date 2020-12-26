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Şanlıurfa'daki arazi kavgasında silahların konuştu, 5 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da iki akraba aile arasında meydana gelen arazi kavgası büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:11
Şanlıurfa'daki arazi kavgasında silahların konuştu, 5 kişi hayatını kaybetti!
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Şanlıurfa’da iki akraba aile grubu arasında çıkan kavgada önce yumruklar daha sonra ise silahlar konuştu. İki ailenin birbirine silahlarla saldırdığı kavgada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre kırsal bölgede yer alan Remzi Mahallesi’nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle önce sözlü tartışma meydana geldi. Sözlü tartışma zamanla büyüyerek silahların konuştuğu bir kavga haline geldi. İki aile arasında çıkan çatışma neticesinde Mustafa A., Ömer A., Mehmet Emin A., Elif A. Ve İbrahim P. Hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi hastaneye götürülerek tedavilerine başlandı.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olay yerine giderek yetkililerden ayrıntıları öğrendi.



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:11
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSilahlı Kavga
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